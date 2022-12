Milan, Gabbia: "Lavoriamo sulla condizione per arrivare pronti al 4 gennaio"

13-12-2022 21:08

Il Milan ha perso la prima amichevole della Dubai SuperCup per 2-1 contro l’Arsenal di Mikel Arteta, venendo battuto anche ai rigori per 4-3 (in questo trofeo, indipendentemente dai risultati, si battono comunque i rigori).

Subito dopo la fine del match ha parlato il difensore rossonero Matteo Gabbia. Queste le sue parole riportate da TMW:

“La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo. Siamo ripartiti da 12 giorni circa ma penso che stiamo lavorando bene e tanto, stiamo facendo dei carichi importanti che sono diversi da quelli che facciamo durante la stagione. Ci sono cose da migliorare in questa sfida ma anche tante cose da salvare e da riguardare per arrivare il 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili per cercare di vincere la partita a Salerno”.