Il Milan 2026-27 ha un totale ingaggi che supera i 100 milioni lordi per questa stagione. La rosa è andata incontro ad alcuni aggiustamenti importanti per assecondare le idee tattiche del portoghese Amorim e per seguire una logica generale di contenimento dei costi. Partito il costosissimo (e deludente) Nkunku, adesso è Adrien Rabiot il più pagato della rosa con un contratto che solo di ingaggio lordo, senza considerare i bonus, supera i 9,2 milioni a stagione. Per un attaccante costoso che va, un altro è arrivato ed è il portoghese Goncalo Ramos che a stagione prende 7,4 milioni lordi. Poi due senatori come Modric e Maignan che prendono 6,4 milioni di euro lordi a stagione, quindi l’altro neo-acquisto il difensore spagnolo Mario Gila che percepisce 5,7 milioni, leggermente di più di un altro giocatore appena arrivato, il belga Diego Moreira che prende 5,5 milioni lordi.
I contratti dei giocatori del Milan 2026-27: quanto guadagnano Ramos, Modric, Rabiot e tutti gli altri
|Giocatore
|Ingaggio lordo
Mln €
|Adrien Rabiot
|9,2
|Goncalo Ramos
|7,4
|Mike Maignan
|6,4
|Luka Modric
|6,4
|Mario Gila
|5,7
|Diego Moreira
|5,5
|Samuel Chukwueze
|5,1
|Ruben Loftus-Cheek
|5,1
|Christian Pulisic
|5,1
|Pervis Estupiñán
|4,6
|Ardon Jashari
|4,6
|Fikayo Tomori
|4,5
|Alexis Saelemaekers
|3,8
|Matteo Gabbia
|3,3
|Omari Hutchinson
|3,3
|Koni De Winter
|3,1
|Strahinja Pavlovic
|3,1
|Yunus Musah
|2,5
|Warren Bondo
|1,9
|Pietro Terracciano
|1,4
|Filippo Terracciano
|1,4
|Francesco Camarda
|1,4
|Davide Bartesaghi
|1,1
|Alphadjo Cisse
|0,7
|Lorenzo Torriani
|0,3
|Fonte: da dati Capology.com