Il Milan 2022-23 ha un totale ingaggi che supera i 50 milioni di euro per quest’anno. La rosa è rimasta fondamentalmente quella che ha vinto il campionato. Sono partiti Romagnoli, Kessie e pochi altri e sono arrivati Origi e Dest che sono i due più pagati del plotone e poi De Katelaere, Vrackx e Pobega che hanno comunque ingaggi non particolarmente esosi. Oltre a Origi in testa a questa particolare classifica dei calciatori rossoneri c’è Theo Hernandez con 4 milioni a stagione. Subito dietro a quota 3,8 milioni c’è Dest e poi ci sono Giroud, Rebic e Tomori che prendono un assegno da 3,5 milioni all’anno. L’italiano più costoso in rosa è Alessandro Florenzi che prende 3 milioni di euro e precede il portierone francese Maignan e quel mezzo flop che si è rivelato Bakayoko. Il fuoriclasse della squadra (Ibra a parte) ossia il portoghese Leao prende “solo” 1,4 milioni di euro a stagione. I rossoneri devono sbrigarsi a rinnovargli il contratto prima che anche lui faccia le valigie verso l’Inghilterra.

I contratti dei giocatori del Milan 2022-23: quanto guadagnano Ibra, Giroud, Theo Hernandez e gli altri

Giocatore Ingaggio Divock Origi 4 Theo Hernández 4 Sergino Dest 3,8 Olivier Giroud 3,5 Ante Rebic 3,5 Fikayo Tomori 3,5 Alessandro Florenzi 3 Mike Maignan 2,8 Tiemoue Bakayoko 2,5 Charles De Katelaere 2,2 Davide Calabria 2 Aster Vrackx 1,5 Ismael Bennacer 1,5 Zlatan Ibrahimovic 1,5 Rafael Leão 1,4 Sandro Tonali 1,2 Ciprian Tatarusanu 1,2 Simon Kjaer 1,2 Rade Krunic 1,1 Ballo Tourè 1 Junior Messias 1 Alexis Saelemaekers 1 Tommaso Pobega 1 Pierre Kalulu 0,6 Matteo Gabbia 0,6 Brahim Díaz 0,5

FAQ Quanto guadagna Pioli al Milan? 2 milioni € Che ingaggio ha Ibrahimovic al Milan? 1,5 milioni € Quanto guadagna Giroud al Milan? 3,5 milioni € Quanto guadagna Junior Messias al Milan? 1milione € Quanto guadagna Maignan al Milan? 2,8 milioni all'anno Quanto guadagna Theo Hernanrdez al Milan? 4 milioni di euro all'anno

