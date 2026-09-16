Gli stipendi di tutti i calciatori del Milan 2026-27: da Ramos a Modric, da Maignan a Rabiot

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Il Milan 2026-27 ha un totale ingaggi che supera i 100 milioni lordi per questa stagione. La rosa è andata incontro ad alcuni aggiustamenti importanti per assecondare le idee tattiche del portoghese Amorim e per seguire una logica generale di contenimento dei costi. Partito il costosissimo (e deludente) Nkunku, adesso è Adrien Rabiot il più pagato della rosa con un contratto che solo di ingaggio lordo, senza considerare i bonus, supera i 9,2 milioni a stagione. Per un attaccante costoso che va, un altro è arrivato ed è il portoghese Goncalo Ramos che a stagione prende 7,4 milioni lordi. Poi due senatori come Modric e Maignan che prendono 6,4 milioni di euro lordi a stagione, quindi l’altro neo-acquisto il difensore spagnolo Mario Gila che percepisce 5,7 milioni, leggermente di più di un altro giocatore appena arrivato, il belga Diego Moreira che prende 5,5 milioni lordi.

I contratti dei giocatori del Milan 2026-27: quanto guadagnano Ramos, Modric, Rabiot e tutti gli altri

Giocatore Ingaggio lordo

Mln € Adrien Rabiot 9,2 Goncalo Ramos 7,4 Mike Maignan 6,4 Luka Modric 6,4 Mario Gila 5,7 Diego Moreira 5,5 Samuel Chukwueze 5,1 Ruben Loftus-Cheek 5,1 Christian Pulisic 5,1 Pervis Estupiñán 4,6 Ardon Jashari 4,6 Fikayo Tomori 4,5 Alexis Saelemaekers 3,8 Matteo Gabbia 3,3 Omari Hutchinson 3,3 Koni De Winter 3,1 Strahinja Pavlovic 3,1 Yunus Musah 2,5 Warren Bondo 1,9 Pietro Terracciano 1,4 Filippo Terracciano 1,4 Francesco Camarda 1,4 Davide Bartesaghi 1,1 Alphadjo Cisse 0,7 Lorenzo Torriani 0,3 Fonte: da dati Capology.com

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