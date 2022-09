Milan, Ibrahimovic: controlli finiti, da ora sarà sempre a Milanello

11-09-2022 19:32

Lo svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic, fermo da maggio per l’operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio, continua il suo percorso per tornare in campo. Ci aspettiamo di rivedere Ibracadabra in campo all’inizio del 2023.

Questo soprattutto in base alle notizie che giungono oggi, che parlano di un Ibra che avrebbe finalmente terminato i controlli medici di routine, e sarebbe pronto a riprendere attivamente il lavoro sul campo a Milanello.

Ci dovrebbero essere ancora un programma di fisioterapie, e anche i primi avvicinamenti al pallone.