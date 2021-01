Milan, Ibrahimovic fulmina Zapata

Botta e risposta di fuoco tra Duvan Zapata e Zlatan Ibrahimovic durante la partita tra Milan e Atalanta, vinta nettamente dai bergamaschi per 3-0. Nel finale, durante una revisione Var per un contatto in area nerazzurra, il colombiano ha mandato una frecciata allo svedese: “Non potete chiudere una partita senza rigori. Volete il 13esimo?”.

Il rossonero, riporta Eurosport, ha reagito fulminandolo: “Ma di cosa parli? Ho più gol io che partite tu in carriera”.

OMNISPORT | 24-01-2021 11:44