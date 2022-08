10-08-2022 08:44

Zlatan Ibrahimovic a Milano, come noto, ha trovato la sua dimensione umana e sportiva. Più volte però, soprattutto durante il periodo della pandemia, ha sofferto per la mancanza della famiglia. Quest’anno così le cose cambieranno con tutto il nucleo familiare al seguito e i figli Maximilian e Vincent che giocheranno nelle giovanili rossonere.

Milan, Ibrahimovic lavora al recupero

Intanto Zlatan Ibrahimovic, dopo l’operazione post scudetto e le vacanze è tornato a Milanello dove ha conosciuto l’ultimo arrivato Charles De Ketelaere. L’attaccante svedese si allenerà questi giorni con il resto della squadra e dalla panchina, in una area riservata ai tesserati, sarà presente per l’esodio di sabato contro l’Udinese. Completerà poi un ciclo di terapia assistito, come spiega Gazzetta dello Sport, con lo staff. Il suo rientro non è previsto non prima del 2023, ma intanto Ibra fa piani per il futuro.

Ibra dice basta alla lontananza: famiglia a Milano

Tempo fa, in un’intervista aveva raccontato di soffrire parecchio la lontana della famiglia con la compagna e i figli in Svezia. Ora però le cose cambieranno. Ibra promette amore eterno alla città che l’ha accolto e gli ha regalato l’ultimo scudetto. I figli dello svedese e la compagna Helena si trasferiranno nel capoluogo lombardo. Maximilian di 15 anni e Vincent di 13 si alleneranno al Vismara e entreranno nelle giovanili del club. Il più grande è già stato notato in patria e ha fatto diversi provini: il futuro a casa Ibrahimovic è roseo.

Ibrahimovic il futuro è a Milano

L’attaccante svedese dopo una lunga trattativa a luglio ha firmato il nuovo contratto. Un anno fino al 2023 con guadagno di un milione. Sono stati inseriti però i vari bonus in base al rendimento. I soldi però, in questo caso non hanno condizionato la sua scelta. Ibrahimovic vuole il Milan e vuole chiudere un altro anno migliorando i proprio numeri. Per lui 159 presenze in maglia rossonera e 92 reti.