Dopo settimana di tira e molla, la telenovela riguardante Charles De Ketelaere sembrerebbe essere ormai prossima alla conclusione col Milan che, in attesa dell’approdo del trequartista in Lombardia, è stato costretto a mettere in stand-by un’altra operazione importante.

De Ketelaere al Milan, le cifre in ballo

L’ultima offerta presentata dal Milan dovrebbe essere quella giusta per vincere le ultime resistenze del Bruges e portare il club belga ad accettare il trasferimento del classe 2001.

Con i 31 milioni più 4 di bonus messi sul piatto dai rossoneri infatti la compagine nerazzurra avrà praticamente quanto richiesto in partenza e dunque, verosimilmente, lascerà partire De Ketelaere il quale, da tempo, non vede l’ora di mettere la firma sul nuovo contratto quinquennale da circa 2,3 milioni a stagione.

Milan, quando si chiude per De Ketelaere

Un indizio di quanto il caso sia ormai prossimo alla chiusura lo ha fornito stamane il giornalista locale Sacha Tovalieri che ha rivelato come De Ketelaere non fosse presente all’allenamento odierno, segno questo di come Milan e Bruges stiano solo limando gli ultimi dettagli prima degli annunci ufficiali.

Il rinnovo di Leao bloccato da De Ketelaere

Entro un paio di giorni quindi De Ketelaere dovrebbe sbarcare a Milano e diventare finalmente un giocatore del Milan, club che nel frattempo, durante la tribolata trattativa col Bruges, ha sospeso i discorsi per l’importante rinnovo di Rafael Leao.

L’attaccante, 14 gol e 12 assist la scorsa stagione, è ritenuto un asset fondamentale in via Aldo Rossi e pertanto, concluso l’affare De Ketelaere, Maldini e Massara si siederanno subito al tavolo delle trattative con l’agente del calciatore per blindare il portoghese attraverso un contratto fino al 2027 a 4,5 milioni a stagione, una mossa questa che dovrebbe scoraggiare (almeno per un po’) le pretendenti estere che si sono messe sulle sue tracce negli ultimi mesi.

