Milan: il ritorno in campo di Kjaer

11-07-2022 12:20

Buone notizia in casa Milan. Dopo sette mesi esatti di assenza, il ritorno in campo di Simon kjaer è ormai prossimo.

Il difensore ha infatti messo nel mirino l’amichevole dei rossoneri contro il Colonia che avverrà sabato prossimo in Germania. Il centrale danese si sta già allenando con i compagni e durante l’amichevole tedesca, giocherà i primi minuti dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Kjaer non gioca dal primo dicembre in Serie A, da Genoa-Milan, il giorno in cui il ginocchio sinistro ha ceduto.

Lo staff medico rossonero non vuole correre nessun pericolo e per questo non si sono affrettati i tempi di recupero. La coppia Kalulu-Tomori poi ha dato ottime garanzie, quindi Kjaer può serenamente tornare con i dovuti tempi.

Certo l’amichevole contro il COlonia servirà per capire come reagisce l’articolazione operata e a che punto è lo stato di forma generale in vista dell’inizio di campionato.