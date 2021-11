MIlan-Inter, Lautaro: "Derby partita speciale"

07-11-2021 20:25

Il numero 10 dell’Inter Lautaro Martinez, di professione bomber, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Inter prima del derby della Madonnina contro il Milan in programma tra pochi minuti. Ecco le sue parole:

“Sappiamo che è una partita speciale che si vince con il cuore e con la testa. Dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo preparato in settimana. Sarà una gara dura perché il Milan sta bene. Ma dobbiamo pensare a fare le cose per bene, abbiamo riposato e siamo pronti per questa sfida”.

