Milan-Inter, Sacchi: "Non so se vedremo una bella partita"

28-02-2022 18:33

A La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter: “Bisogna distinguere tra le due realtà. Cominciamo dal Milan, che a mio avviso sta facendo un’ottima stagione. Se guardiamo agli investimenti fatti sul mercato, che sono stati pochi perché la priorità è stata giustamente data al bilancio, e al gruppo di giocatori in generale, mi sento di dire che il Milan sta andando oltre le aspettative”.

Sacchi ha un dubbio: “Non so se vedremo una bella partita. C’è troppa tensione, c’è troppa stanchezza nei giocatori. E sia il Milan sia l’Inter vengono da risultati non positivi in campionato. Può darsi che prevalga l’attenzione a non subire, anche se io penso, e ho sempre pensato, che la miglior difesa sia l’attacco, perché ti fa essere ottimista e fiducioso e nei tuoi mezzi”.

OMNISPORT