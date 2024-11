Milan-Juventus, Penzo: "Fonseca non mi piace, Motta un fenomeno"

L'ex bomber di Verona e Juventus sceglie il tecnico migliore del big-match di San Siro e spiega cosa manca ai rossoneri per essere competitivi

Ha giocato con Platini e Maradona, è stato allenato da mostri sacri come Liedholm, Bagnoli e Trapattoni ma Domenico Penzo, per tutti Nico, porta sempre il Verona nel cuore. Era nella prima ondata della squadra che poi avrebbe vinto lo storico scudetto: quando l’Hellas trionfò lui era già alla Juve a far da partner a Paolo Rossi. Pur essendo uscito da subito dal mondo del calcio, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Penzo segue sempre tutto anche se il calcio di oggi gli piace di meno. Sul big-match di stasera tra Milan e Juventus ha le idee chiare, come spiega intervistato da Virgilio Sport.

Penzo, si scontrano due tecnici un po’ rivoluzionari e un po’ visionari oggi al Meazza. Che idea si è fatta di Thiago Motta?

“Thiago Motta mi piace tanto, ha la cultura del lavoro, cerca di gestire bene la rosa, non si fa pippe mentali nello scegliere il giovane piuttosto che il giocatore esperto”

Tra i giocatori esperti c’è quel Vlahovic che è stato piuttosto polemico nel sostenere che lui rende meglio con un’altra punta vicino, così arriva più lucido sottoporta..

“Anche con Vlahovic ha ragione Thiago, un giocatore pur bravo e determinante non può permettersi di dar lezioni di formazione e di modulo all’allenatore, se non c’è un suo vice dipende da come gioca Motta. Lui vuole gente che si sappia inserire, pensate a Zirkzee, vuole gente di movimento, che partecipi al gioco della squadra”

Le piace anche Fonseca?

“No, Fonseca non mi piace, non puoi scaricare le colpe sui giocatori, devi essere libero di fare gli errori che credi, ma la difesa è un disastro: non puoi prendere tre gol a Cagliari, non puoi pensare che devi fare 4 gol per vincere una partita. Sono errori individuali, non tanto di posizionamento del reparto, non c’è sintonia, c’è paura tra i giocatori. Il tempo poi passa per tutti, questi sono i giocatori che hanno vinto lo scudetto con Pioli ma son passati 4 anni. Servirebbe un giocatore alla Tonali, il Milan ha tutti centrocampisti offensivi tranne Fofana. Tonali non sembrava ma dava anche copertura al centrocampo e alla difesa, cosa che oggi il Milan non ha. Volersi imporre poi nei confronti dei giocatori più rappresentativi come Leao e Theo non funziona”

Camarda deve giocare in questo Milan?

“Perchè no? Non sarà mai colpa dei giovani se non raggiungi gli obiettivi, perché devo avere Jovic che non gioca in rosa, o questo e quello che non hanno le caratteristiche giuste. Così si rischia che i nostri giovani vadano a maturare altrove, serve più coraggio”