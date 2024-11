Milan-Juventus: Motta cambia tutto per sostituire Vlahovic, non sarà Weah, mossa a sorpresa. Giallo Pulisic per Fonseca

I bianconeri, completamente spuntati, lavorano di fantasia per risolvere il rebus attacco. Anche nel Diavolo si prospetta un'assenza importante

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ormai ci siamo. Ultime ore di attesa e poi riparte il campionato di Serie A dopo la terza ed ultima sosta del 2024 dovuta alle nazionali. Il torneo, peraltro, ricomincia col botto e con un Milan-Juventus accompagnato da numerose incognite che rendono l’incontro ancor più affascinante. I bianconeri sono completamente spuntati: anche l’ultimo e unico baluardo Dusan Vlahovic ha abdicato, con Motta costretto a lavorare di fantasia per rimpiazzarlo. I rossoneri invece dovrebbero fare a meno di Pulisic.

Vlahovic out ma Weah non gioca dall’inizio

Cominciamo proprio dalla Juventus che dalla sosta ha ricevuto solamente pessime notizie. Per Cabal la stagione appena cominciata è già finita. Ma sono out per la sfida anche Vlahovic e Nico Gonzalez oltre all’esercito di lungodegenti già conosciuto. La soluzione per il numero 9 sembrava già definita, con Weah che da terzino nella sua versione originaria allegriana completava la trasformazione fino a diventare centravanti. Invece Thiago Motta sembra orientato a una mossa differente.

Da un americano all’altro: ecco la mossa a sorpresa di Thiago

Lo statunitense risponde anche a una logica di gestione dei 90 minuti di match. Il figlio d’arte può infatti rivelarsi più utile a partita in corso, anche per dare un cambio altrimenti inesistente all’allenatore. Da un rappresentante a stelle a strisce a un altro: il ruolo di prima punta, con caratteristiche naturalmente differenti, può infatti essere occupato da McKennie. Il centrocampista si piazzerebbe lì davanti, col compito di fare spazio agli inserimenti dei vari trequartisti. L’alternativa è Yildiz.

Pulisic out, lo sostituisce Loftus-Cheek

Anche il Milan ha i suoi bei problemi da sistemare. Uno di questi riguarda Pulisic, restando ancora una volta in tema Usa. L’ex Chelsea è infatti in forte dubbio per la sfida, con Loftus-Cheek pronto a rimpiazzarlo nel ruolo di trequartista nel consueto 4-2-3-1 di Paulo Fonseca. L’incognita più grande per il Diavolo è tuttavia la fase difensiva. Gabbia ha recuperato e partirà dal primo minuto accanto a Thiaw. Solo panchina per Tomori

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

E allora proviamoli a mettere in campo questi probabili undici. Abbastanza semplice quello della Juve, nel complesso delineato però anche quello del Milan. Unico ballottaggio in corso quello tra Musah e Chukwueze.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie.