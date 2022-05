20-05-2022 17:38

Ricardo kakà ha conseguito la ‘Licenza A’ per allenare e adesso è pronto per una nuova avventura in campo, questa volta in giacca e cravatta.

L’ex fuoriclasse del Milan e Pallone d’Oro ha festeggiato sui social, con un post sul proprio account di Instagram in cui ha scritto: “Un altro corso completato. Allenatore abilitato, ora manca solo la squadra“.

OMNISPORT