Milan: Kalulu e il segreto del suo rendimento insperato

In dieci giorni quella che sembrava una scommessa azzardata, e cioè l’arrivo del difensore francese classe 2000 Pierre Kalulu al Milan , si è rivelata una scommessa per ora stravinta dalla premiata ditta Massara-Maldini .

Fino al 10 dicembre, giorno in cui ha esordito in Europa League nella vittoria per 1-0 contro lo Sparta Praga , il ragazzo, prelevato dal Lione lo scorso agosto da Paolo Maldini dopo aver rifiutato il rinnovo coi transalpini e aver firmato da svincolato per i rossoneri, non aveva mai giocato neanche un minuto, e la sua cessione in prestito a gennaio sembrava la soluzione migliore.

Invece, dopo aver debuttato in serie A il 13 dicembre contro il Parma sostituendo l’infortunato Gabbia , Kalulu il 17 col Genoa ha giocato da titolare segnando il gol del pareggio per 2-2, ed è di nuovo partito nell’undici iniziale ieri col Sassuolo .

Tra l’altro queste partite Kalulu le ha giocate da centrale e non da terzino, che è il suo ruolo principale. La svolta, come riporta calciomercato.com, è arrivata in allenamento, come ha rivelato il tecnico rossonero Stefano Pioli : “Due mesi fa lo abbiamo provato casualmente da centrale durante una seduta e mi è subito piaciuto. Mi ha detto che si trova bene in quel ruolo”.

Il 20enne francese è ancora da sgrezzare ma ormai è uno dei quattro difensori candidati a essere sempre titolari insieme a Romagnoli, Kjaer e Gabbia, mettendo sempre più ai margini Musacchio e Duarte, loro sì adesso prossimi a partire nel mercato invernale. Kalulu quindi resterà al Milan e la sua partenza non è più nei piani della società e della dirigenza.

OMNISPORT | 21-12-2020 22:03