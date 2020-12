“Titolare o immaturo?": i tifosi s'interrogano sul rossonero

Una sola gara con la maglia del Milan finora, ma piuttosto convincente. Pierre Kalulu ha debuttato con la maglia rossonera in Europa League, contro lo Sparta Praga, offrendo una prestazione incoraggiante che naturalmente ha portato i tifosi milanisti a interrogarsi sul reale valore del giocatore.

Kalulu promosso contro lo Sparta

Il centrale, arrivato a settembre dalle giovanili del Lione, ha mostrato tempismo e personalità contro i cechi e c’è chi lo vorrebbe presto rivedere in campo, soprattutto ora che, con l’infortunio di Kjaer, i rossoneri sono a corto di soluzioni in difesa.

Su Facebook, Giuseppe invita gli altri tifosi a non sottovalutare la prova di Kalulu contro lo Sparta, squadra non di prima fascia ma comunque impegnativa. “Ho letto da più parti della mancanza di peso dell’attacco dello Sparta – ha scritto il tifoso su una pagina frequentata dai tifosi rossoneri – diminuendo l’ottima prestazione di Kalulu ma la sua prestazione non va misurata con il peso dell’attacco dello Sparta ma con quella del suo compagno di reparto Duarte”.

Vania è d’accordo: “Va tenuto conto pure che non era mai sceso in campo se non nel pre campionato, in un altro ruolo. E l’altro giorno era una formazione totalmente nuova con i giocatori meno impiegati a parte due”. Per Gigio, Kalulu “Ha giocato bene, è apparso motivato e sicuro e non c’era da discutere”.

I dubbi sul francese

Insomma il difensore francese pare aver convinto molti milanisti, anche se non tutti. Per alcuni, come Francesco, Kalulu dovrebbe andare a farsi le ossa in un’altra squadra prima di poter giocare nel Milan: “A gennaio se dovesse arrivare il quarto difensore m’andrei in prestito sia lui che Duarte. Almeno iniziamo a testarli”.

SPORTEVAI | 13-12-2020 11:06