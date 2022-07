Milan: Kjaer in campo nella prossima amichevole

20-07-2022 12:49

Si riavvicina il rientro in campo per Simon Kjaer.

Il capitano dei rossoneri, lontano dai campo dallo scorso dicembre causa infortunio, ha continuato ad allenarsi anche durante le vacanze per farsi trovare pronto.

Dopo il lavoro a Milanello con la squadra, lo staff tecnico di Pioli ha comunque deciso di preservarlo non convocandolo per le tre amichevoli sinora in programma per i rossoneri (due già disputate ed una in programma savato 23 con gli ungheresi dello ZTE).

Mercoledì 27 il gruppo Campione d’Italia si trasferirà a Villach per l’ultima parte del lavoro estivo, dove inaugureranno la terza fase di preparazione contro il Wolfsberger. Questa, secondo Milan News, sarà una buona occasione per vedere Kjaer di nuovo in campo in una partita.