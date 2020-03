Milan, Kjaer non ha recuperato

Simon Kjaer non è stato convocato per la gara di campionato con il Genoa. Il difensore danese non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro: per affiancare il capitano Romagnoli è ballottaggio tra Musacchio e Gabbia.

I convocati rossoneri: Begović, A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli, Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers, Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

SPORTAL.IT | 08-03-2020 12:06