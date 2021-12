Kjaer ringrazia anche l'Inter dei messaggi: "Avversari ma tutti umani"

20-12-2021 19:34

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, uno degli eroi di Euro2020 per aver soccorso in campo il compagno Christian Eriksen, ha concluso in anticipo la propria stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore riportata nella gara contro la Salernitana.

Il difensore danese rivela a MilanTv di aver ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento, tra i quali anche quelli dell’Inter:

“Ho ricevuto tantissimi messaggi da gente che non conoscevo, è un orgoglio per me. Anche il messaggio dell’Inter fa vedere che siamo rivali ma quando succedono queste cose fa capire che siamo umani. Li ringrazio ma sanno che quando torno, contro di loro, non regalo niente”.

