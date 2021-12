Serie A, casi Covid nella Salernitana: Asl blocca partenza per Udine

20-12-2021 18:51

L’Asl ha bloccato la partenza della Salernitana per Udine, dove domani dovrebbe aver luogo la sfida con l’Udinese valida per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Come riportato dalla stessa Salernitana, i casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra sarebbe solamente uno, ma si attendono i risultati dei tamponi molecolari che arriveranno in serata.

La squadra sarebbe dovuta partire con un volo di linea questo pomeriggio, ma il viaggio non è stato possibile. Se non emergeranno altri positivi, la squadra partirà comunque domani mattina verso il Friuli.

OMNISPORT