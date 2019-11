Milan ko, tifosi sul piede di guerra: scelta suicida

Un ko per certi versi immeritato ma che ha fatto malissimo ai tifosi rossoneri, rabbiosi dopo aver visto un buon Milan nel primo tempo che però nella ripresa è calato ed è stato punito da una Lazio cinica guidata da un eccezionale Luis Alberto. Sul web i milanisti hanno riversato la propria rabbia sulla scelta presa dal tecnico Pioli, che ha snaturato una squadra che stava funzionando inserendo Leao per Paquetà.

Che errore – Gli internauti rossoneri non perdonano: “Ma cosa gli passa per la testa a Pioli? Appena è uscito Paquetà abbiamo smesso di giocare. E la cosa bella è che non stava neanche facendo una buona partita”. C’è chi va oltre e la vede nera: “E anche Pioli sis ta dimostrando completamente inadeguato. Oramai quest’anno è così, sguazzeremo nei bassifondi della classifica tutto l’anno”.

Fischi per lui – Bersagliato dalle critiche anche Davide Calabria, che non soltanto ha subito le lamentele del pubblico che ha affollato gli spalti di San Siro ma anche dei tifosi su internet. C’è chi scrive “Non è possibile presentarsi con Calabria in campo. Cross orribili, non difende, ma a che cavolo serve tenere in campo un giocatore del genere?”.

Quel poco di positivo – Fra i milanisti serpeggia malumore dopo la sconfitta per 1-2 con la Lazio, ma fra le piccole consolazioni di una serata amara c’è la prestazione positiva di Calhanoglu, un Piatek che si è comunque mosso bene e ha fatto salire la squadra, ma fra tutti quello più apprezzato è stato Bennacer. C’è chi commenta con “Bennacer è stato ottimo stasera, almeno se Pioli non è pazzo non dovremo più sorbirci Biglia in campo”.

SPORTEVAI | 03-11-2019 22:48