Milan, la gioia di Tomori: "Quello che volevo"

Il riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori è stata la seconda operazione ufficiale del mercato estivo 2021 del Milan, dopo l’acquisto dal Lille di Mike Maignan, il portiere scelto per la successione di Gianluigi Donnarumma.

Il centrale difensivo inglese è ora tutto rossonero per la cifra di 28 milioni, come pattuito dal Milan con i londinesi lo scorso gennaio al momento del prestito.

Tomori si è meritato la conferma a suon di ottime prestazioni, arrivando a togliere il posto da titolare all’ormai ex capitano Alessio Romagnoli.

Queste le prime parole del giocatore dopo l’ufficializzazione dell’operazione, affidate ad un post su Instagram: “Sono rossonero! Sin dal primo giorno in cui sono arrivato a Milano, sono stato accolto a braccia aperte e ora sono qui per restare. Sono pronto per questa nuova sfida con questo grande club. Non vedo l’ora di vedervi tutti presto a San Siro. Forza Milan”.

C’è anche un lungo ringraziamento per il Chelsea: “Sono in questo club da quando avevo 8 anni, crescendo in tutte le squadre dell’academy. Un club che mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona. Ho vinto vari trofei nelle giovanili, ho fatto il mio debutto allo Stamford Bridge, ho avuto la chance di giocare in Premier League e in Champions League: tutte cose che sognavo da bambino. Tutto quello che posso dire è grazie. Grazie a tutto lo staff dell’academy che mi ha condotto sino a questo punto, a tutti i miei compagni, a tutti i tifosi e al Chelsea Football club. Mi mancherete tutti”.

OMNISPORT | 17-06-2021 18:05