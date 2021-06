Milan, la rabbia dei tifosi: “Altra scelta assurda”

I tifosi del Milan sembrano aver i nervi a fior di pelle. Dopo una stagione molto positiva, i fan milanisti sperano in una campagna acquisti adeguata per riuscire a reggere al meglio il doppio impegno in campionato e in Champions League. Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’operazione di Zlatan Ibrahimovic che dovrà rimanere fuori per circa due mesi.

La situazione Ibrahimovic

Il giocatore svedese aveva accusato un problema al ginocchio nel corso del match con la Juventus lo scorso maggio. La società e il calciatore hanno optato per la terapia conservativa che però non è bastata. Ora la scelta di un’operazione in artroscopia che non permetterà al calciatore di tornare a correre prima di un mese e di tornare a giocare prima di due mesi. Ibra potrebbe dunque essere costretto a rinunciare alle prime giornate di campionato.

Scelta sbagliata

Per molti tifosi del Milan la scelta di non far operare il giocatore subito dopo la gara con la Juve, o almeno alla fine del campionato rappresenta un errore molto grave. “Bastava operarlo una settimana dopo l’infortunio e per la preparazione estiva era già pronto. Ma forse era una soluzione troppo complicato per le cime del Milan”. Anche Umberto la pensa allo stesso modo: “Ma operarlo prima no? Tanto si sapeva che l’operazione era inevitabile. Mai avuto fiducia nelle terapie conservative”.

Le preoccupazione dei tifosi rossoneri sono tante anche perché all’interno della rosa non c’è al momento chi possa sostituire degnamente lo svedese: “Facciamo anche tre mesi perché tanto a noi i tempi vanno dilatati causa sta’, anche perché avrà bisogno di fare la preparazione una volta che si èm ripreso. Per quello che sarà il suo ruolo, riserva di lusso, possiamo anche ritenerci felici”.

Tutto sul mercato

Ora i tifosi del Milan chiedono ancora di più a gran voce l’acquisto di attaccanti in grado di sostituire al meglio lo svedese: “La prossima stagione Ibrahimovic sarà solo un jolly e spero che la società agisca nel mercato in questa ottica”. La gara agli Europei di Rebic, non apparso al meglio, allerta ancora di più i fan rossoneri: “Non possiamo fare una stagione con Rebic e Leao come attaccanti, servono degli innesti immediatamente”.

SPORTEVAI | 19-06-2021 08:21