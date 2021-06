Milan, Ivan Gazidis fa il bilancio della stagione

Ai microfoni di Milan TV, l’a.d. rossonero Ivan Gazidis ha fatto un bilancio dell’annata: “Che stagione è stata! Abbiamo vissuto qualcosa di speciale ed emozionante. In un club grande come il Milan, tutto parte dai tifosi. C’è un senso di unità, di cui siamo orgogliosi e che dà una forza pazzesca al club. Che emozione, siamo in Champions. Noi soffriamo come i tifosi e non ho parole per esprimere la riconoscenza verso di loro – continua Gazidis -. Questo è il culmine di un lavoro lungo e inteso. Alla fine ce l’abbiamo fatta e ce lo meritiamo. È importante anche il modo in cui ci siamo riusciti”.

Parole di stima da parte di Gazidis per il d.t. Maldini: “Paolo è un punto di riferimento, sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda i valori del club. Grazie a lui e a Paolo Scaroni, un presidente credibile che ha grande influenza, il Milan ha peso anche fuori dal campo”.

Stefano Pioli lo ha convinto: “Il sistema di gioco è importante, ha dato certezze alla squadra che propone un calcio moderno. E poi Pioli è un grande esempio per tutti, aveva grande pressione addosso. Ma ha una qualità: può fare cose difficili rendendole semplici. Mi ha sorpreso la sua forza e la fiducia nel gruppo. Con ogni giocatore – conclude Gazidis – ha un rapporto che si basa sul rispetto”.

18-06-2021