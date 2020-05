Milan, la rabbia dei tifosi per la bravata di due rossoneri

Un nuovo caso agita il mondo Milan. Sui social i tifosi rossoneri si sono agitati per un video postato da Zlatan Ibrahimovic: il filmato mostra una gita al lago che lo svedese s’è concesso domenica insieme al compagno di squadra Hakan Calhanoglu. Un viaggetto innocuo, se non fosse per un particolare: i due rossoneri viaggiavano in moto.

La gita al lago di Ibrahimovic e Calhanoglu

Solitamente, i contratti dei calciatori vietano ogni tipo di attività che può arrecare danni alla salute e dunque mettere a repentaglio quello che è un patrimonio del club: e andare in moto è proprio uno dei comportamenti più frequentemente proibiti in questo genere di accordi vincolanti.

Il Milan s’è affrettato a chiarire che nei regolamenti del club e nei contratti dei giocatori non c’è nulla che vieti a Ibrahimovic e Calhanoglu di andare in moto, tuttavia la spiegazione del club non è bastata ai tifosi milanisti.

La rabbia dei tifosi del Milan

“Se ci fosse stata una società seria, non avrebbe guardato in faccia nessuno… li avrebbe puniti”, scrive Lingfan su una delle pagine Facebook dedicate al Milan. “Mi dispiace ma queste cose non si fanno, se uno è infortunato non può fare questo – aggiunge Pino riferendosi alle condizioni di Ibrahimovic – Via tutti e due, Ibra s’è giocato la permanenza, del turco non mi interessa affatto”.

“Cosa c’è di male? – prova a difenderli Alessio – Stanno facendo un giro in moto al lago! Prima di essere calciatori sono anche esseri umani!”. Immediata la replica di Davide: “in genere da contratto non possono fare cose che possono compromettere l’integrità fisica”.

E Alessandro spiega che le società fanno bene a tutelarsi: “In altri campionati, come la Premier, si rischia il licenziamento perché in ogni contratto viene inserito il divieto di andare in moto e di sciare per ovvie ragioni di pericolosità. Secondo me sono clausole di contratto giuste, una società non può permettersi di perdere un giocatore per mesi (o per sempre)”.

SPORTEVAI | 27-05-2020 11:59