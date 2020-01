Milan, la rimonta passa dal mercato: pronto il colpo a centrocampo

Galvanizzato dalla terza vittoria consecutiva in campionato, il Milan inizia a credere nella rimonta in chiave europea e la dirigenza rossonera vuole offrire al tecnico Stefano Pioli un’alternativa in più, a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione: secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ i rossoneri hanno intensificato le trattative per il centrocampista classe 1999 Florentino Luis, conosciuto semplicemente come Florentino.

Il portoghese è attualmente legato ai lusitani da un contratto che scadrà nel 2024 e ha una clausola rescissoria non proprio abbordabile di 120 milioni di euro, ma negli ultimi tempi non ha trovato molto spazio nell’undici titolare, disputando dal primo minuto due incontri in Champions League e sette in campionato, e non si esclude quindi la sua uscita.

Il Milan, per questo motivo, insiste per ottenere un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Dal canto loro, la dirigenza del Benfica vorrebbe che il prestito fosse oneroso e comprendesse il riscatto obbligatorio, ma ci sono margini per trattare.

I rossoneri, però, devono sciogliere nel più breve tempo possibile le riserve del Benfica se vogliono portare Florentino subito a Milano, e non è un caso che il procuratore del calciatore, Bruno Carvalho, abbia incontrato nei giorni scorsi Boban, Maldini e Massara a Casa Milan.

Nel frattempo, comunque, il Milan si gode la vittoria, pur non priva di sofferenze, contro il Brescia: “Non è stato un bellissimo Milan, ma un Milan vincente – ha dichiarato Pioli a ‘Sky Sport’ a fine partita -. Possiamo giocare anche meglio di così, ma abbiamo messo in campo un grande atteggiamento e abbiamo imparato a soffrire”.

“La mentalità deve restare questa, ma dal punto di vista tecnico e tattico dobbiamo fare ancora meglio” ha aggiunto il tecnico rossonero, che spera con il filotto di risultati utili di essersi definitivamente messo alle spalle il momento negativo della sua squadra.

