Milan, Lazetic va in prestito in Austria all'Altach

Il giovane attaccante serbo classe 2004 si trasferisce a titolo temporaneo nel club allenato da Klose.

04-02-2023 00:01

Marko Lazetic ha lasciato almeno per il momento il Milan. Il giovane attaccante serbo è infatti passato in prestito all’Altach, club che milita nella prima categoria austriaca. Le due squadre si sono messe d’accordo negli scorsi giorni e adesso è arrivata anche l’ufficialità.

Il giocatore è già in Austria nel club allenato dall’ex attaccante Miroslav Klose. Queste le prime parole di Lazetic: “Sono pieno di aspettative per le partite con l’Altach e voglio presentarmi con ottime prestazioni. Questo passo è proprio quello giusto nella mia attuale fase di carriera, non vedo l’ora di conoscere la squadra e i tifosi”.