Milan-Lazio, Luiz Felipe: "Stiamo crescendo"

Il difensore centrale della Lazio, Felipe Luiz, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara di Coppa Italia contro il Milan valida per i quarti di finale. Queste le sue parole sulla gara che inizierà tra poco:

Luiz Felipe ha anche commentato la situazione generale della Lazio in questo momento:

“Noi lavoriamo ogni giorno per crescere e migliorare, siamo tutti a disposizione del mister e non fa differenza tra chi gioca da subito e chi entra dalla panchina, diamo tutti il 100%. Mi fa piacere giocare con Patric e con Reina, però è indifferente chi scende in campo. Tutti dobbiamo dare il massimo. Quando si veste la maglia della Lazio ogni partita è da vincere, non sarà facile ma dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare in semifinale”.