Milan, Leao e Theo in maschera per Halloween: dai tifosi niente dolcetto, polemica sul web

I rossoneri festeggiano Halloween con tanto di book fotografici sui social subito dopo il ko col Napoli e i fan del Diavolo non la prendono bene

In attesa di scoprire il vero volto di questo Milan, attualmente a -11 dal primo posto già alla decima giornata di campionato, gli uomini di Fonseca si sono concessi una serata di svago in occasione della festa di Halloween. Maschere, travestimenti doc, serenità apparentemente ritrovata – data la polveriera in atto nello spogliatoio – e selfie con le famiglie. Tuttavia, i tifosi sui social pare non abbiano per niente gradito questo esibizionismo, dopo la sconfitta contro il Napoli e con i rossoneri che viaggiano ad una media punti che ricorda gli anni bui degli ex Montella e Giampaolo, poi esonerati dalla guida tecnica del club.

Serata di Halloween per i giocatori del Milan

I calciatori del Milan si sono concessi una serata in maschera alla vigilia di Halloween, dedicata soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie. Dopo una giornata di lavoro a Milanello, il gruppo si è ritrovato in un hotel di Milano per festeggiare con un dress code singolare: travestimenti a tema libero, non necessariamente legati alla festività di Halloween.

I costumi dei rossoneri alla festa di Halloween

Gli scatti pubblicati sui social mostrano alcuni dei travestimenti scelti dai calciatori. Rafael Leao e la compagna Ines Rebelo si sono presentati come gli agenti dei “Men in Black”, mentre Tijjani Reijnders, insieme a moglie e figlio, ha optato per un trio da “Power Rangers”.

Anche Theo Hernandez e la compagna Zoe hanno colpito l’immaginazione, vestendosi rispettivamente da Cappellaio Matto e Regina di Cuori. A completare il quadro dei supereroi ci hanno pensato Noah Okafor e il fratello Elijah, trasformati in Spider-Man e Batman.

Milan, festa in famiglia in occasione di Halloween

La tensione nello spogliatoio resta alta. Tuttavia, la serata di festa è stata pensata come un momento di relax e divertimento, con un focus particolare sui figli dei calciatori, permettendo loro di trascorrere una serata spensierata in compagnia dei genitori.

Allo stesso tempo, l’incontro ha avuto l’obiettivo di consolidare il gruppo, creando un’occasione per rilassarsi in un momento non facile per la squadra e con Fonseca sempre più a rischio esonero.

La Reazione dei Tifosi

Altro che dolcetto dai sostenitori rossoneri ai calciatori in festa. I tifosi del club sono sempre di più indiavolati e, dopo la dura sconfitta del Milan contro il Napoli, non hanno per niente apprezzato l’iniziativa della festa in maschera.

Alcuni hanno espresso perplessità sui social: ” Qua si pensa a fare solo feste, tra l’altro troppo vicina alla sconfitta contro il Napoli, avvenuta appena 24 ore prima”. E ancora: “Fatela la festa ma questo esibizionismo sui social anche no: fate pena!” Non si placano le polemiche: “Alla festa tutti allegri e sorridenti, poi in campo musi lunghi e facce contrariate: quale è la verità? Volete far fuori Fonseca?”

C’è poi chi scrive: “Si vede che a voi interessa solo dei fatti vostri mentre noi tifosi soffriamo in curva a vedere un disastro del genere. Ma l’importante è far festa e mettere tutto in evidenza sui social, come se niente fosse”. E infine: “Stasera vi siete vestiti esattamente da pagliacci, finora vi è bastato indossare la maglia del Milan per risultare tali”.