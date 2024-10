Milan, Leao e il "video della discordia": l’atteggiamento del portoghese divide i tifosi e il problema passa a Fonseca

Rafa Leao continua a dividere i tifosi del Milan: contro il Napoli ha giocato solo l'ultima mezz'ora mostrando il bello e il brutto del suo repertorio ed è polemica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Rafa Leao è un caso? Per Fonseca no, e vogliamo credergli. Ma per i tifosi del Milan lo è senz’altro. Perché è un giocatore che ha diviso sin dal primo giorno in cui ha messo piede sulla sponda rossonera dei Navigli. Intanto su ‘X’ spunta quello che può essere definito il video della discordia: vi spieghiamo perché.

Milan, altra panchina per Leao: in campo solo nel finale

Le scelte di Fonseca in occasione del big match col Napoli perso 2-0 a San Siro hanno sollevato un polverone. Al centro del dibattito social tra tifosi non poteva non esserci lui: Rafa Leao. Senza giocatori chiave come Theo Hernandez e Reijnders (senza dimenticare Gabbia) e con Pulisic in panca perché vittima di un attacco influenzale, è stato giusto rinunciare al talento del portoghese?

Gettato nella mischia nell’ultima mezz’ora, l’ex Lille ha come sempre spaccato i tifosi. C’è chi ha puntato il dito contro l’allenatore per la seconda esclusione di fila dell’attaccante in campionato e chi, invece, non vede l’ora che Leao cambi aria e quindi squadra.

Leao e il video della discordia che circola sul web

Nei trenta e poco più minuti in campo il portoghese ha mostrato il bello e il brutto del suo repertorio: un paio di sgasate non sfruttate dai compagni, ma anche quell’atteggiamento che tanto irrita da sempre il pubblico di fede rossonera. A tal proposito, su X circola un video postato da un tifoso posizionato sugli spalti proprio di fronte allo spicchio di campo di competenza di Rafa.

Il post che accompagna la ‘Leao-cam’ è tutto un programma: ‘Passeggiata delle 22:15‘. Nel filmato si vede il calciatore muoversi a ridosso dell’area partenopea senza troppa convinzione. E ‘Holy’, il supporter che ha realizzato il filmato, sbotta: “Ecco qua il ’10’, stiamo perdendo 2-0. Guardatelo: dovrebbe correre il doppio, per tre. Si sono arresi”.

La ‘Rafa-cam’ fa litigare i tifosi: tra difesa e accuse

Giocatore divisivo, si diceva. E la conferma arriva dai commenti al video, che testimoniano quanto Leao abbia creato una spaccatura tra i tifosi del Milan. Anto critica: “Con una passeggiata ha messo un giocatore in porta, quanto lo soffrite”. Ma Holy controbatte: “Si è capito al secondo stop che non aveva voglia”.

Riky gli dà ragione: “Mani sui fianchi dopo 5 minuti… mi arrendo, basta”. Rincara la dose Alberto: “Giocatore indegno”. “A me sembra un Balotelli 2.0. Irrispettoso verso l’allenatore e i suoi compagni” sostiene Corra. Di diverso avviso Zimo: “Due gol li abbiamo subiti per colpa sua effettivamente. Siete imbarazzanti”.

Salvate il soldato Leao: un altro problema per Fonseca

Finora Fonseca ha sempre minimizzato la portata del problema. Ha assicurato che Leao “non è un caso”, che le panchine sono frutto di “situazioni normali” nel calcio e che “il calciatore sta lavorando per tornare nella formazione titolare”. Al di là delle parole pronunciate a favore di telecamere, la questione Rafa va risolta.

Le prossime due gare contro Monza e Real Madrid in Champions League diranno tanto, forse tutto, sul futuro in rossonero del ’10’. Non resta che attendere.