Milan-Napoli, tifosi indiavolati: Fonseca preferito a Conte, la papera di Maignan (e non solo) e il caso Leao

Web in tilt dopo la rovinosa disfatta rossonera a San Siro contro la capolista: la vendetta di Conte e Lukaku su Ibrahimovic, gli errori di Fonseca e quelli dei singoli.

Altra serata amara per i tifosi del Milan. Il Napoli passa a San Siro, consolida la leadership in vetta alla classifica e acuisce la crisi della formazione rossonera. Sul web è un fiorire di commenti contro l’allenatore, la dirigenza, i singoli che hanno sbagliato negli episodi decisivi del match contro Lukaku, Kvaratskhelia e compagni. Ma tengono banco pure i casi Maignan (papera sul gol del raddoppio partenopeo) e Leao, tenuto clamorosamente in panchina dal tecnico fino a metà ripresa nonostante una situazione di emergenza estrema.

Milan: “Questi hanno preferito Fonseca a Conte”

La scelta di Ibra e soci di puntare sul tecnico portoghese finisce sotto processo. “Giusto per ricordare che questi hanno preferito Fonseca a Conte“, scrive un tifoso. “Allenatore mediocre, risultati mediocri…”, la sintesi di un altro. “Dai ripetetelo ancora, che avete preferito Fonseca a Conte. Somari”, scrive un altro tifoso postando la foto della dirigenza al gran completo. “Le ambizioni di ciò che sei e di ciò che vorresti diventare si vedono dalle decisioni che una società prende a inizio stagione. E il Milan ha scelto Paulo Fonseca: what else?”, un altro commento al vetriolo.

C’è chi difende Fonseca e se la prende con l’emergenza

Ci sono anche i difensori di Fonseca, però. “Quindi secondo te oggi Conte senza 5 titolari avrebbe vinto ugualmente? Quindi se Pavlovic e Thiaw fanno una ca… la colpa è di Fonseca? Giusto?”, la domanda retorica di un fan. “No immagino la colpa sia di Leao Theo e compagnia bella. L’unica nostra sfortuna è stata vincere il derby giocando la miglior partita della storia”, scrive sarcasticamente un altro tifoso. “Sconfitta annunciata, paghiamo il rinvio di Bologna-Milan deciso a tavolino da De Laurentiis”, l’esagerazione di un supporter deluso.

La papera di Maignan su Kvaratskhelia, tifosi impietosi

Nel banco degli imputati ci finisce pure il portiere, Maignan, “accusato” di non essere stato impeccabile sul gol dello 0-2 che di fatto ha chiuso la partita, poco prima della fine del primo tempo. “Molto deluso anche da Maignan, stagione finita a ottobre, l’ennesima…”, la prima analisi. “Stasera proprio non si salva nessuno. Primo gol preso da dilettanti. Pavlovic si fa spostare come fosse un birillo. E sul secondo si rivede un Maignan fantasma, che si lascia passare il pallone sotto la mano”, un altro posto. “Maignan non ne prende una cmq”, è un altro rimprovero dal web.

Il caso Leao: tenuto in panca nonostante le tante assenze

L’altro nome gettonatissimo sul web rossonero è quello di Leao, ancora una volta accantonato da Fonseca: “L’unico del Milan che è riuscito a creare pericolo, ma va bene così. Nel primo tempo solo palla a Chukwueze e ci abbracciamo, con Leao la stessa cosa, ma il problema è Leao”. E ancora: “Tra Okafor e Leão ci sono almeno 5 categorie. Uno è un calciatore forte, l’altro è un potenziale fenomeno”. Non è finita: “L’unico errore suo è stato non far partire titolare Leao con l’assenza last minute di Pulisic, ma la partita era stata preparata bene”.