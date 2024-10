Milan, Trevisani spara a zero su Fonseca: il caso Leao come Dzeko alla Roma, poi la sentenza sul tecnico

Il giornalista imputa all’allenatore i problemi di gestione dell’attaccante portoghese e ricorda come anche nella capitale il tecnico finì col litigare con uno dei campioni in organico

“Il problema è Paulo Fonseca”. Così Riccardo Trevisani torna a mettere nel mirino il tecnico del Milan, accusato dal giornalista di non saper gestire i campioni: a suo parere l’allenatore portoghese si starebbe comportando con Rafa Leao così come fece alla Roma con Edin Dzeko.

Milan, Leao mai così distante da Fonseca

La partita contro l’Udinese della scorsa settimana ha segnato il punto più basso del rapporto tra Paulo Fonseca e Rafael Leao: il tecnico del Milan ha escluso l’attaccante dall’undici titolare per la seconda volta dall’inizio della stagione (la prima fu a Roma con la Lazio), preferendogli Okafor, e quando ha fatto uscire l’ex Salisburgo ha preferito inserire un centrocampista come Musah piuttosto che dare spazio al portoghese. Leao, dal canto suo, è apparso totalmente estraneo alle dinamiche di squadra nel corso della gara.

Trevisani: Fonseca con Leao come alla Roma con Dzeko

Secondo Riccardo Trevisani, però, la responsabilità di quello che ormai viene chiamato “caso Leao” ricade in gran parte proprio su Fonseca. Secondo il giornalista, intervenuto ieri sera nell’ultima puntata di “Pressing”, il tecnico portoghese avrebbe grandi difficoltà a gestire i campioni.

Già alla Roma, infatti, Fonseca si rese protagonista di un rapporto conflittuale con uno dei migliori giocatori in organico. “Se sei alla Roma e litighi con Dzeko, poi vai al Milan e litighi con Leao, allora il problema sei tu, non gli altri”, ha dichiarato Trevisani, attaccando direttamente Fonseca.

Milan, Leao titolare contro il Napoli?

Il giornalista ha riconosciuto poi a Fonseca di avere coraggio nel proporre le sue idee, ma al tempo stesso ha affermato che queste idee non sembrano adatte al Milan di oggi. “Fonseca sta andando avanti con grande personalità e coerenza nelle sue scelte – ha dichiarato Trevisani – peccato che per me le sue scelte siano sbagliate…”.

E a questo punto, sarà interessante vedere che scelte farà Fonseca domani nella gara col Napoli, squadra in cui negli ultimi anni Leao è spesso riuscito a fare male: il tecnico terrà ancora fuori il portoghese o proverà a rilanciarlo in un Milan che sarà già privo degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders?