La doppietta al Maradona ha riportato il portoghese al centro dell'attenzione. Il Diavolo vuole arrivare al rinnovo il prima possibile. Resta il nodo della multa.

03-04-2023 11:45

Finalmente è tornato e l’ha fatto in grande stile. Dopo settimane di assenza ingiustificata, Rafael Leao è tornato a brillare, proprio nella gara giusta. Ora la società punta a blindarlo.

Leao, due reti d’autore per riprendersi il Milan

Reduce da un momento di grande affanno, Rafael Leao è tornato a dominare nella sfida vinta dal Milan al Maradona. Una doppietta d’autore per zittire i critici e riprendersi il Diavolo quando più serviva.

Stefano Pioli sa che, con il portoghese in queste condizioni, tutto è possibile. Dal canto suo, Rafael Leao aveva assolutamente bisogno di una grande prestazione per ritrovare fiducia nei propri mezzi e ricominciare a fare quello che sa far meglio: spaccare in due le partite.

Milan, tutti al lavoro per arrivare al tanto agognato rinnovo

A questo punto, l’obiettivo prioritario della società rossonera è quello di arrivare, il prima possibile, al tanto desiderato rinnovo di contratto (in scadenza nel giugno del 2024).

Dopo mesi di estenuanti trattative che non hanno portato a nulla di concreto, la sensazione è che le parti in gioco siano arrivate al momento clou. Il Diavolo ha messo sul piatto un’offerta importante, pari a sette milioni di euro a stagione. Ora sta a Rafael Leao fare l’ultimo passo e legarsi così, a lungo, al suo amato Milan.

Milan, il problema resta la multa da pagare allo Sporting Lisbona

Resta, tuttavia, un ostacolo di non facile superamento, ovvero la multa da pagare allo Sporting Lisbona, pari a 16,5 milioni di euro. Il Diavolo non sembra assolutamente intenzionato a farsene carico e neanche a partecipare al pagamento con una quota.

Chiaramente, l’entourage del giocatore la vede diversamente. Da capire se e come si arriverà ad una soluzione, così da sbloccare il resto dell’operazione rinnovo. Sullo sfondo, ci sono tanti club europei che sono alla finestra, pronti a farsi avanti. La super prestazione con il Napoli ha riacceso i riflettori su Rafael Leao.