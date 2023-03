Milan, il Real Madrid punta forte su Leao

Il procuratore Mendes ha già avuto un confronto con il club spagnolo per capire le reali intenzioni del giocatore.

06-03-2023 09:08

Il futuro di Rafael Leao sembra destinato ad allontanarsi da quello del Milan. Il giocatore portoghese, squalificato sabato nella trasferta di Firenze poi persa, rientrerà in campo mercoledì a Londra nella delicata sfida di Champions League contro il Tottenham. Ma intanto si continua a parlare del suo contratto in scadenza a giugno 2024 e di un rinnovo ancora lontano.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, un mesetto fa il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto un confronto importante con il Real Madrid. Un sondaggio da parte del club spagnolo per capire le reali intenzioni del giocatore portoghese. I blancos sembrano già indirizzati su altri obiettivi per la prossima estate, hanno anche Vinicius, ma Leao potrebbe essere una chance.