Il Milan e Rafael Leao starebbero pensando ad una nuova soluzione per uscire dall’impasse rinnovo: le due parti starebbero infatti lavorando ad un rinnovo ponte fino al 2025

31-03-2023 15:12

Rinnovo, addio oppure una terza soluzione? Il caso Rafael Leao potrebbe essere arrivato ad un punto di svolta e la soluzione potrebbe arrivare già prima di Pasqua con le parti che sarebbero entrate nella fase decisiva della trattativa per il rinnovo di contratto dell’attaccante portoghese.

Milan-Leao: si lavora ad un rinnovo ponte

Le trattative tra il Milan e Rafael Leao continuano ormai da moltissimo tempo. L’attaccante portoghese ha un contratto in scadenza nel 2024 e fino ad oggi tra il club e i rappresentanti del giocatore non si è ancora trovata la soluzione per riuscire a mettere nero su bianco un accordo a lungo termine. In casa Milan l’obiettivo numero uno è quello di evitare una cessione affrettata nel corso della prossima sessione di mercato mentre l’attaccante vuole provare a risolvere la sua situazione a lungo termine.

Milan, l’ostacolo principale nel caso Leao

L’ostacolo principale nella trattativa per il rinnovo di Rafael Leao sembra legato alla multa da 16,5 milioni di euro che il giocatore deve pagare allo Sporting Lisbona. Gli agenti del giocatore hanno provato a inserire nella trattativa per il rinnovo la possibilità che fosse il Milan ad occuparsi di questo pagamento, una richiesta che però il club rossonero non ha mai accettato e che rischia di far saltare completamente ogni possibilità di accordo.

Milan, la volontà di Leao potrebbe essere decisiva

Dopo aver giocato su livelli altissimi nella stagione dello scudetto, Rafael Leao non è riuscito a fare altrettanto in questa stagione. Il suo rendimento è stato molto incostante e i momenti difficili attraversati dalla squadra di Pioli non hanno di ceto aiutato. Ecco perché nelle ultime ore si sta facendo strada la possibilità di un prolungamento solo fino al 2025, che servirebbe al Milan per tutelarsi in chiave futura e al giocatore di rimanere in rossonero ancora per una stagione rilanciando le sue quotazioni in vista del prossimo rinnovo contrattuale.

Milan-Leao: la paura dei tifosi rossoneri

Il discorso relativo al rinnovo di Rafael Leao tiene in ansia i tifosi del Milan che sperano da tempo di trovare una soluzione a questo caso: “Andava ceduto dopo lo scudetto vinto – dice Felice – visto che non ha firmato il rinnovo subito dopo. Ora è duro e scommetto che ora la storia del rinnovo si protrarrà fino a quando sarà troppo tardi, oppure verrà svenduto al massimo a 50 milioni”. Mentre c’è chi pone una aaa di scadenza: “La deadline è quella del 31 maggio. Dopo di che si entrerà nella fase in cui verranno valutate le offerte ma per chiudere tutto non bisogna superare il 31 luglio, altrimenti si rischia grosso”.