L'attaccante svedese dovrà restare fuori almeno altre due settimane per un problema muscolare: salterà Napoli, Empoli e Bologna. Il web milanista non ci sta e chiede rinforzi

30-03-2023 20:33

Per qualcuno è una maledizione, per altri è soltanto l’ennesima prova di una carriera ormai conclusa. Il Milan sarà costretto a fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic, che ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra durante il ritiro con la Svezia. Un altro infortunio, che lo terrà fuori dai campi per almeno altre due settimane. Dal club rossonero fanno sapere che il problema non è grave, ma che comunque verrà valutato di settimana in settimana. D’altronde è inevitabile usare la prudenza con un 41enne reduce da un’assenza di nove mesi.

Ibrahimovic, la data del possibile rientro

Fatto sta che Pioli, in occasione della trasferta di Napoli, potrà contare in attacco su Giroud, che si riprenderà la maglia da titolare dopo aver scontato la squalifica a Udine, Origi e Rebic. Nulla cambia per la Champions, dato che Zlatan non era stato inserito nell’apposita lista. Difficile che oltre alla gara di campionato contro il Napoli, Ibrahimovic possa tornare in quella successiva in programma venerdì 7 contro l’Empoli. Più probabile che il mirino sia puntato sul Bologna in programma il 15 aprile, a voler essere ottimisti.

Milan-Ibra, tifosi rossoneri rassegnati

Ma i tifosi rossoneri hanno ormai messo la classica pietra sulla possibilità di vedere Zlatan pienamente ristabilito. Come Riccardo: “Vabbè raga ma basta dai, io lo ringrazierò per tutta la vita per tutto ciò che ha dato al Milan ma ha 42 anni il suo ruolo ora è un altro, magari da dirigente sempre dentro l’ambiente rossonero ma da calciatore se fossi in lui smetterei, ha vinto tutto, che vuole di più?! La sua carriera l’ha fatta, i gol anche e pure parecchi, grazie di tutto Zla ma il tuo ruolo deve essere un altro e non quello da giocatore sicuramente”. Mentre Silvio è ironico: “E poi parlano male degli impiegati pubblici. Questo è sempre in malattia ed è tutto apposto”.

Ibra ko, il web milanista se la prende con la società

Michael invece usa sarcasmo con una punta di livore: “Strano, non c’è Sanremo in vista. Magari deve fare un altro film”. Mentre Gino prova a essere realista: “Oramai è finita la sua carriera. Almeno a correre , si fa per dire, appresso ad un pallone. Il prossimo anno ci vuole un attacco completamente nuovo. Altrimenti saremo sempre una mezza squadra”. Allo stesso modo Alessandro: “Un fisico così imponente come il suo, immagino sia difficile da supportare dopo una certa età, per quanto si alleni e sia un super professionista. Spiace vederlo così al tramonto, ma purtroppo oltre i 40 ad alti livelli ci puoi stare forse da portiere”.

Ibra, i tifosi rossoneri voltano pagina

Zoe la vede alla stessa maniera: “Immagino la gioia del Milan, che dopo averlo aspettato per mesi e mesi ora ce l’ha di nuovo fermo ai box e sotto contratto. Grandissimo campione ma a questo punto dovrebbe fare una scelta più conservativa e decidere di giocare solo per il club visti i continui infortuni”. Mentre Giuseppe ironizza: “Si sarà infortunato nello spogliatoio mentre attaccava i manifesti motivazionali”. E Nicolò manda un invito: “Oramai hai fatto il record di gol. Grande carriera grandi squadre. Ora basta, fatti da parte con stile”. E Andrea mette il sigillo: “Il calcio non è uno sport per vecchi…”.