Svezia, Ibrahimovic salta l'allenamento per un problema fisico

Drizzano le antenne al Milan, ma secondo i media svedesi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Nei prossimi giorni gli accertamenti

26-03-2023 14:45

Zlatan Ibrahimovic ha saltato l’allenamento con la Svezia a causa di un problema fisico facendo preoccupare il Milan. L’attaccante ha fatto un lavoro personalizzato, al momento non si conoscono i dettagli dell’infortunio. Ma secondo i media svedesi, in particolare Express, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ci saranno sicuramente accertamenti ulteriori nelle prossime ore.

Nell’ultima partita che la Svezia ha perso nettamente con il Belgio (l’esordio delle qualificazioni per i Campionati europei del 2024 in Germania), il commissario tecnico Janne Anderson ha inserito Ibra al 28′ del secondo tempo al posto di Isak.