Non c'è più tempo. Il Diavolo vuole una risposta dal portoghese prima dell'inizio dei quarti di finale di Champions League con il Napoli. Tanti club stranieri alla finestra.

Il Milan pare essersi spazientito. Il lungo tira e molla con Rafael Leao è vicino alla conclusione. Si vuole prendere una decisione prime dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli.

Milan-Leao, in 15 giorni la decisione sul suo futuro

Il futuro di Rafael Leao tiene banco da diversi mesi. In scadenza di contratto al termine della prossima stagione, il portoghese non ha mai nascosto il suo ottimo rapporto con l’ambiente rossonero.

Tuttavia, è arrivato il momento di prendere una decisione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe in programma un incontro tra le parti per capire se sia possibile o meno continuare insieme. Un faccia a faccia decisivo, da svolgersi prima della prima gara di Champions League contro il Napoli (12 aprile).

Milan, offerta importante per Leao ma c’è il nodo multa

Il Diavolo è pronto ad offrire a Rafael Leao un ingaggio principesco. Nonostante le ultime prestazioni non esaltanti (per fortuna, con il Portogallo, è tornato protagonista), la società rossonera non ha cambiato idea: ingaggio attorno ai sette milioni di euro con anche bonus interessanti.

Tuttavia, il Milan non pare intenzionato a dare una mano a Rafael Leao circa l’annosa questione della multa. Come noto, il portoghese deve ben 16 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Una questione dalla quale il Diavolo vorrebbe restarne fuori.

Milan, Leao chiamato a decidere: dentro o fuori

Chiaramente, per come si sono messe le cose, Rafael Leao non può più prendersi altro tempo. La società rossonera vuole una riposta e la vuole in tempi brevi. Se resterà, diventerà, ancor di più, il top player attorno al quale costruire un Milan ancor più forte.

Se, invece, deciderà di non rinnovare, è molto probabile che il Milan darà il via ad una vera e propria asta per provare a monetizzare il più possibile dalla sua cessione in estate. Si partirebbe da una quotazione non inferiore ai 70 milioni di euro. Tantissimi i club sulle sue tracce: Chelsea, Manchester City, Barcellona e Real Madrid. I blancos, al momento, sembrano i più interessati.