Milan, l'Uefa punisce Ibrahimovic e il club per il caso scommesse

L’Uefa non perdona Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante svedese pagherà una multa per il suo interesse finanziario in una società di scommesse, cosa vietata ai calciatori in attività. Il campione rossonero se la cava con 50mila euro, niente in confronto alla possibile squalifica di cui si parlava recentemente.

Nella nota si legge: “Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha preso oggi la decisione di multare il signor Zlatan Ibrahimović di 50.000 € per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse”.

“Il presidente dell’organo d’appello UEFA ha inoltre emesso a Ibrahimović una direttiva volta a cessare l’associazione del giocatore con la società di scommesse in questione”.

“Infine, il presidente dell’organo di appello UEFA ha deciso di ammonire e multare l’AC Milan di € 25.000 per aver violato l’articolo 12 (2) (b) della UEFA DR (in connessione con l’articolo 8 della UEFA DR) per il suo giocatore, il signor Zlatan Ibrahimović, con un interesse finanziario in una società di scommesse”.

Multa anche per il Milan, che di certo non avrà gradito l’ingenuità commessa da Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero potrebbe prendere ulteriori provvedimenti, ma al momento le priorità restano altre. C’è il mercato alle porte e i primi colpi di scena non sono certo mancati. Donnarumma ha detto ufficialmente all’addio e il Milan ha già trovato in Maignan il sostituto ideale. Per il momento Ibrahimovic può aspettare e recuperare l’infortunio che gli è costato però l’Europeo.

OMNISPORT | 26-05-2021 18:48