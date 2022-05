Milan, Maignan: "Scudetto? Per l'Inter è finita a Bologna"

31-05-2022 08:25

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha ripercorso i punti chiave della stagione che hanno portato i rossoneri alla conquista del 19° scudetto. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’estremo difensore francese ha dichiarato: “Già all’inizio c’era la volontà di provare a vincerlo. Poi abbiamo avuto un periodo meno positivo, in cui siamo quasi andati in panico. Ma ci siamo parlati e rimessi al lavoro e quando l’Inter è caduta a Bologna, abbiamo capito che per loro era finita, perché eravamo ormai focalizzati su noi stessi. E grazie pure all’Inter: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha motivati molto”.

Maignan conclude, focalizzandosi sulla sua parata preferita della stagione: “Quella su Luperto, contro l’Empoli a San Siro. Ne discutevo da settimane con Dida e non la pensavamo allo stesso modo, poi però ho applicato esattamente quello che mi chiedeva e sono riuscito a deviarla in corner. È una sorta di sintesi del nostro lavoro. Ora voglio fare sempre meglio anche in Champions perché non la vinciamo da troppi anni. È un mio obiettivo riportare il Milan ai vertici anche in Europa, dove gli spetta”.