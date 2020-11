Milan: Maldini e le possibilità di scudetto

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini a Dazn ha commentato così le possibilità di scudetto dei rossoneri: “Sapevamo che i nostri ragazzi hanno qualità importanti, ma anche che c’era bisogno di tempo, entrare in un meccanismo che funziona aiuta anche i giocatori che hanno meno esperienza”.

“Io chiedo sempre ai miei ragazzi di essere ambiziosi, sognare non è vietato, ma a me piace rimanere sempre con i piedi per terra. Sappiamo che l’obiettivo principale è crescere, fare bene e qualificarci per la Champions, poi abbiamo sempre detto che se si presenta l’occasione di raggiungere un obiettivo che non hai fissato, devi comunque provare a raggiungerlo”.

OMNISPORT | 01-11-2020 12:49