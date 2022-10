11-10-2022 21:07

Poco prima del match contro il Chelsea, Maldini ha parlato così del rinnovo di Leao: “Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e sei mesi fa. Poi ci devono essere le condizioni. L’idea è di farlo prima della sosta per il Mondiale, vedremo cosa succederà”.

Sul futuro di Pioli, Maldini ha aggiunt : “È un protagonista assoluto di questi anni, l’idea è di continuare a lungo. Ci troveremo presto per programmare un futuro che non è assolutamente in discussione”.