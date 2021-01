Milan, Manu Kone piace anche al Borussia Mönchengladbach

Il Milan cerca un rinforzo per la mediana. Si allunga sempre di più la lista dei rinforzi in casa Milan. Dopo un vice-Ibrahimovic, un difensore centrale e un trequartista (Felipe Anderson),ora si guarda anche ad un giocatore per la mediana. Il nome importante sembra essere Manu Kone, centrocampista 2001 in forza al Tolosa.

Maldini sembrava essere davvero vicino al giocatore ma, secondo quanto riporta “Le 10 Sport”, il Borussia Mönchengladbach sembra essere in vantaggio. La sqadra rossonera sarebbe pronta a investire tra i 5 e i 6 milioni di euro per il giocatore della Ligue 1, ma la squadra tedesca, allo stato dell’arte, sembra essere decisamente un passo avanti. Ancora non sono state divulgate le cifre esatte dell’affare.

OMNISPORT | 07-01-2021 18:19