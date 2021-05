Milan, Massara fa luce sul futuro di Brahim Diaz

Il Milan punta al riscatto di Brahim Diaz. Il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara a Sky ha svelato le intenzioni del club meneghino: “C’eravamo ripromessi di parlare col Real a fine campionato, c’è un ottimo rapporto. Vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire insieme. E poi ne parleremo con Pioli a tavolino”.

Il dirigente del Diavolo ha parlato anche di Pioli: “Pioli nei momenti difficili? E’ sempre stato lucido, è riemerso sempre. Abbiamo avuto difficoltà, il mister ha sempre trovato soluzioni per riemergere, con la squadra che lo ha seguito in tutto e per tutto”.

OMNISPORT | 16-05-2021 21:29