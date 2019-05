Milan meglio della Juve, una pagella scatena il web

Dopo i voti a Juve e Napoli,Marco Mazzocchi pubblica su Twitter le sue pagelle alla stagione delle altre big. Se con le prime della classe il giornalista era stato piuttosto severo (6 ai bianconeri campioni con largo margine, 5,5 agli azzurri in Champions senza alcun patema), con le altre è stato insolitamente magnanimo.

Il Milan – Ecco il giudizio sul Milan: “Non aveva una rosa da prime quattro, infatti arriva quinta (davanti alla più attrezzata Roma); chi critica Gattuso per il quinto posto capisce poco. Gioca per 4 mesi con un giocatore (Higuain) che non ne aveva voglia. Voto 6+”. Sì, 6+: un voto più alto rispetto alla Juventus e rispetto allo stesso Napoli.

L’Inter – Un voto più alto anche rispetto all’Inter, che pure in Champions poi c’è andata a svantaggio proprio dei rossoneri: “Raggiunge il risultato prefissato a inizio stagione ma rischiando davvero fino alla fine. Mi aspettavo di più. Spreca (a favore del Tottenham) la qualificazione agli ottavi di Champions. La sufficienza però c’è. Voto 6″. Insomma, la stagione dell’Inter uguale, nel complesso, a quella della Juve. E superiore a quella del Napoli.

Le reazioni – Severissimo, invece, il giudizio sulla ‘sua’ Roma: 3. Ma sono soprattutto le valutazioni sulle milanesi a sconcertare il popolo del web. “L’Atalanta aveva una rosa senz’altro superiore al Milan, giusto? Basta con questo circo mediatico pro Gattuso“, scrive indignato un tifoso rossonero. “Le milanesi buttano soldi e aspettative e fanno campionati penosi e tu le compari al Napoli?”, sottolinea deluso un sostenitore partenopeo. “Al Milan un voto più alto di Inter, Juve e Napoli. Alle altre fai pesare le Coppe, a Gattuso abboni l’Olympiacos…”, commenta caustico un altro follower. L’Inter era l’antiJuve ora invece scopriamo che aveva come obiettivo il 4 posto? Ahahaha”, è invece la reazione di un fan alla sufficienza per i nerazzurri.

