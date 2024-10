Milan-Napoli, svolta clamorosa di Dazn sul big match in chiaro e gratis: non accadeva dal 1996, i tifosi si preparano

Annuncio straordinario e centrale anche nell'ambito dei diritti televisivi da parte della piattaforma digitale: si interrompe un digiuno che dura dal 1996

Nell’era dei diritti televisivi, a rompere la liturgia in questa decima giornata di campionato di Serie A Enilive è Dazn, piattaforma digitale che trasmette in streaming il calcio che conta e che si appresta a riscrivere anche questo capitolo con la decisione di trasmettere in chiaro Milan-Napoli.

Martedì 29 ottobre alle 20.45, la partita di cartello del turno infrasettimanale per la prima volta sarà in chiaro e in esclusiva su Dazn, ma soprattutto gratuita. Ergo, anche quanti non si sono ancora abbonati potranno seguire live il match.

Milan-Napoli in chiaro e gratis su Dazn

Un evento che stravolge la strategia della piattaforma, posto che ciò non accadeva dal 1996, dall’ultimo incontro trasmesso in chiaro il 13 aprile dallo stadio Delle Alpi di Torino, tra Juventus e Sampdoria. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del pacchetto «Try and buy» dei diritti Tv acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratis, per ogni stagione.

Dettaglio di non poco conto, in questa specifica circostanza per il primo big match della stagione 2024/2025 che entra così di diritto nella storia del calcio italiano segnando una svolta per la trasmissione della Serie A. Aggiungiamo che l’evento sarà gratis per i primi 2 milioni di utenti che enetreranno nella piattaforma.

La formazione di giornalisti e opinionisti

A rafforzare la scelta di Dazn, una formazione giornalistica top che vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, insieme a Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19.45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara, quando avremo il risultato di Milan-Napoli.

Inoltre, DAZN Serie A Show si accenderà nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme al ct della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, al fianco dei confermatissimi opinionisti nonché ex giocatori delle squadre in campo, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara.

L’ex Ciro Ferrara

Proprio Ciro Ferrara, ex Napoli e Juventus, quel 13 aprile del 1996 scese in campo per giocare quella che fu l’ultima partita disputata in chiaro, chiudendo un ciclo per la storia del massimo campionato e i diritti televisivi che da allora in avanti hanno costituito materia di interesse e conflitto, anche, tra società, società detentrici degli stessi e la Lega.

L’opinione critica dei tifosi

I tifosi, dalla loro, sono già in fermento sui social dopo aver accolto con umori opposti la notizia del match che potrà essere seguito gratis su Dazn. C’è chi è critico nei riguardi delle istituzioni calcistiche, come Gek: “Mossa della disperazione… Prendetevela con chi sta distruggendo il calcio italiano, conin testa #Gravinaout!”. Oppure chi, come Hans il clown, che si lamenta della decisione per questioni di tasca. “Che bello pagare un abbonamento per poi vedere dopo due mesi sconti extra per o nuovo abbonati o partite gratis”.

Idem christian detto RU: “E io pir** che ho pagato l’abbonamento” e Mat che addirittura chiede un rimborso per la sola partita. Pochi, ma presenti anche gli utenti di X che mostrano una certa convergenza sulla possibilità di offire la partita gratuitamente. “bravi, questa è fatta bene”, dice il Malottiano.