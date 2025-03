Milan, no al riscatto di Joao Felix: ingaggio, prestazioni e collocazione tattica le ragioni per dirsi addio

Il grande colpo del mercato di gennaio non ha convinto e per prenderlo dal Chelsea servirebbe un investimento gravoso che il club non intende operare

Da grande colpo del mercato di gennaio a grande delusione: la parabola di Joao Felix al Milan si concluderà quasi certamente con l’addio del portoghese al termine del prestito di questa stagione. Ingaggio, prestazioni deludenti e collocazione tattica le ragioni che spingono il club rossonero a separarsi dal 25enne alla fine del campionato.

Milan, la delusione Joao Felix

Sempre in campo, ma mai decisivo. Si potrebbe raccontare così l’avventura al Milan di Joao Felix fino a questo momento. Presentato come il grande colpo del mercato di gennaio, il 25enne trequartista portoghese ha inanellato una serie di prestazioni deludenti – ultima delle quali quella contro la Lazio – , e la sua presenza ha finito per far venire meno alcune delle certezze che la squadra rossonera si era faticosamente costruita fino al suo arrivo: su tutte, l’abilità di Tijjani Reijnders nell’occupare la trequarti per inserirsi poi in area di rigore.

Con l’arrivo di Joao Felix l’olandese ha dovuto spesso arretrare nel ruolo di mediano, perdendo efficacia in zona d’attacco: da gennaio a oggi, l’ex AZ ha segnato appena un gol.

Milan, la fiducia di Conceiçao in Joao Felix

E una rete è anche il bottino di Joao Felix in rossonero: il portoghese è sempre stato utilizzato da Sergio Conceiçao, alle prese oggi col caso del portavoce “infedele”. Finora ha messo insieme 567 minuti con la maglia del Milan, con 8 presenze complessive di cui 6 da titolare. Di fatto Joao Felix è stato il più utilizzato tra i “Fab Four” che Conceiçao ha avuto a disposizione a partire da gennaio, ripagando la fiducia con una sola rete, il punto del 3-1 nella gara di esordio in Coppa Italia contro la Roma. Da allora zero assist e zero gol, sia quando è stato utilizzato in posizione centrale, sia quando ha sostituito Rafa Leao sulla corsia sinistra dell’attacco rossonero.

Milan, no al riscatto di Joao Felix dal Chelsea

Il livello delle prestazioni di Joao Felix e la sua coesistenza tattica con Leao, Reijnders e Pulisic rappresentano alcune delle ragioni del suo addio a fine stagione. L’altra, invece, è di ordine economico, come ha ricordato oggi il Corriere dello Sport: il Milan dovrebbe infatti operare un investimento considerevole per riscattare il cartellino del portoghese dal Chelsea, ma, secondo il quotidiano, al momento non è interessato.

Il prezzo fissato per il riscatto è infatti di 40 milioni di euro, una cifra che il Milan, soprattutto se non arriverà in Champions League, non può permettersi di spendere per un “lusso” quale è oggi considerato Joao Felix.

Joao Felix: il problema ingaggio

L’altro problema riguarda l’ingaggio. Il contratto di Joao Felix col Chelsea prevede uno stipendio da più di 8 milioni di euro annui, cifra che sfora il tetto ingaggi fissato dal Milan e che supera anche quella percepita attualmente da Leao, pari a 7 milioni di euro l’anno. Un motivo in più – probabilmente quello decisivo – perché i rossoneri e Joao Felix si salutino alla fine della stagione.