Milan, Joao Felix da incubo: gara pessima, poi la follia assieme a Walker al 96'

Il portoghese continua a deludere in rossonero: episodio choc a fine gara, dopo il gol di Pedro, e statistiche sotto zero. Cosa sta accadendo a Felix?

Joao mai Felix al Milan. Un’altra serata da dimenticare per il numero 79 rossonero, il cui apporto continua ad essere nettamente inferiore alle aspettative. Entra al 36′, al posto di Musah, e fa malissimo subito, dopo soli 3 minuti: riceve da Reijnders e, dal limite dell’area, incespica sul pallone, cade e calcia ampiamente fuori dai pali. Il primo segnale è dunque già negativo, il resto della prestazione è caratterizzato da una prestazione che i giornali definiscono da 4 in pagella. Non solo, il portoghese al termine della gara si è reso autore di un brutto gesto antisportivo nato dopo la rete del 2-1 della Lazio: i dettagli dell’accaduto.

Tensione in campo: Joao Felix blocca l’esultanza di un avversario

Nei minuti finali della sfida tra Milan e Lazio, un episodio ha acceso gli animi in campo. Dopo il gol di Pedro su rigore, un membro della panchina biancoceleste ha tentato di unirsi alla propria squadra per esultare sotto il settore ospiti.

Tuttavia, Joao Felix ha reagito con veemenza, spingendo l’uomo e impedendogli di proseguire la corsa verso i compagni. Anche Kyle Walker ha contribuito a fermarlo, costringendolo a tornare indietro senza poter celebrare il gol vittoria con la propria squadra.

Milan, segnali di nervosismo in un momento difficile

L’episodio accaduto al 96′ riflette la crescente tensione all’interno della squadra rossonera. La sconfitta contro la Lazio rappresenta un duro colpo nella lotta per un posto in Champions League, con il Milan che appare sempre più in difficoltà e fermo al 9° posto in classifica.

La squadra di Conceicao sembra smarrita, con poche idee sia nella costruzione del gioco che nella fase offensiva. Il nervosismo mostrato da Joao Felix è un sintomo di una situazione complessa e delicata.

Joao Felix delude ancora: numeri poco convincenti

Anche dal punto di vista delle prestazioni individuali, Joao Felix non ha finora ancora lasciato il segno. I numeri raccontano una prova opaca: su 53 minuti giocati, nessun gol, nessun assist.

Peggio ancora resta il valore di Expected Goals (xG) di 0.29 e Expected Assists (xA) di 0.65. Ha tentato tre tiri, centrando la porta solo in un’occasione, e ha completato un solo dribbling su tre tentativi.