Sprofondo Milan, c'è un caso Walker dopo la Lazio e le foto rubate della notte in un locale e le spese folli

Il difensore aveva trascorso qualche giorno con la famiglia, poi le immagini di una serata in un noto locale milanese in compagnia di alcune persone tra le quali due donne

Il caso Walker non accenna a rientrare. E non potrebbe essere diversamente, considerato l’epilogo della sfida di San Siro disastroso e senza alcun alibi che ha imposto nuovi e inquietanti interrogativi sulla dirigenza, l’assenza di un ds davvero incisivo in funzione degli obiettivi e la sollevazione della tifoseria, organizzata e non, contro una società incurante di mettere ordine lì dove pare la confusione abbia preso il sopravvento.

La questione che verte sul difensore britannico, ex Manchester City, è solo l’ultimo nodo in ordine di tempo esploso in queste ore e che nulla ha di compatibile con il manifesto programmatico che Sergio Conceicao, allenatore subentrato, avrebbe diffuso in queste settimane successive alla vittoria della Supercoppa.

Walker a Milano con Annie Kilner e i figli

Kyle Walker è arrivato a Milano con le migliori intenzioni. Reduce dalla scabrosa vicenda personale che lo ha interessato e che ha riempito per mesi i tabloid inglesi, l’ex difensore aveva maturato la decisione di rinascere calcisticamente al Milan e recuperare anche il rapporto personale con Annie Kilner, dopo il periodo complicato e la separazione seguita all’emergere della doppia vita del calciatore.

Pochi giorni fa, Walker era stato fotografato in centro a Milano durante una giornata di shopping con la storica compagna Annie Kilner e i loro quattro figli: un’uscita familiare che non avrebbe neanche destato attenzione se non fosse per quanto emerso a stretto giro. Dopo più di un anno di tormenti a seguito della rivelazione che il calciatore era diventato padre di un secondo figlio avuto dalla compagna nascosta Lauryn Goodman, questo incontro pareva indicare l’imminente e vera riconciliazione del giocatore e il rientro in famiglia.

La settimana infuocata prima della Lazio

Qualche giorno insieme e i sospetti che si fosse ricucito un rapporto saldo, all’apparenza, che avrebbe aiutato Walker a superare certi momenti e anche a ritrovare la concentrazione chiesta ai giocatori del Milan per superare questa fase, sfumato quasi definitivamente l’obiettivo quarto posto.

Con Annie la situazione è sembrata distesa, anche se poi i bambini e la madre sono rientrati a Londra per via degli impegni scolastici: i tre figli più grandi (Roman, 12 anni, Riaan, 7 anni e Reign, 5 anni) dovevano tornare a scuola, da ciò la decisione di tornare in Gran Bretagna a casa di Walker nel Cheshire dove abitualmente risiedono.

Fonte: ANSA

Leo e Gimenez

La festa privata e le spese folli

Ma appena libero, Walker è stato intercettato, approfittando della sua libertà, in atteggiamenti sospetti e in un locale milanese destando immediato fastidio tra i tifosi che hanno appreso l’indiscrezione: mercoledì alle 2 di notte è stato visto uscire dall’hotel di lusso Cipriani in compagnia di due attraenti ragazze e mentre si dirigevano verso un’auto in attesa, Walker avrebbe avuto un atteggiamento confidenziale con una delle due.

Fonti vicine al giocatore, citate dal Daily Mail, affermano che il difensore del Milan avrebbe cenato nell’esclusivo ristorante dell’hotel dopo il suo arrivo, avvenuto martedì alle 22.45. Si dice che le donne fossero amiche di un uomo con cui stava cenando e che per coincidenza fossero sedute a un tavolo lì vicino. La serata del difensore inglese non è finita lì, però. Da quel che è stato riportato, avrebbe passato la serata al Toqueville 13 spendendo 3.000 euro (2.474 £) per un tavolo “Super VIP” e 1.400 euro per una magnum di champagne Dom Perignon.

Hanno anche speso una fortuna per una bottiglia gigante da 1,75 litri di tequila Clase Azul Reposado, al prezzo di ben 2.000 euro. Stando alle stesse fonti, il difensore non avrebbe bevuto alcolici e avrebbe lasciato la compagnia circa 45 minuti dopo, mentre il resto del gruppo è rimasto fino alle 3.45 del mattino.

Crisi su crisi

Le immagini riporteranno alla mente i dolorosi ricordi del messaggio bomba che ricevette dalla signora Goodman poco dopo Natale 2023, in cui le veniva comunicato che Walker era il padre di sua figlia Kinara. All’epoca, la signorina Kilner lo aveva cacciato dalla villa da 4 milioni di sterline della coppia nel Cheshire, mentre erano intenti a preparare il loro matrimonio dopo anni di convivenza e 4 figli.

Lo scorso ottobre Annie aveva chiesto il divorzio, ma dopo il Natale trascorso in famiglia, fonti vicine alla coppia avevano affermato che la separazione aveva delle possibilità che fosse scansata. Ora che Walker è entrato nelle vita milanese e pare non si sottragga a incontri ulteriori, qualche dubbio c’è in merito a come reagirà la ex promessa sposa e se la strada della riconciliazione sia ancora percorribile.

Striscione eloquente

Sprofondo Milan contro la Lazio, dubbi ds

C’è poi il capitolo Milan, aspetto di non poco conto. Walker partiva domenica sera dalla panchina ed è subentrato in corsa. La situazione, dopo l’ennesimo flop contro la Lazio al netto dell’arbitraggio assai discusso, è tragicomica se consideriamo quanto speso per il mercato di gennaio, l’uscita di scena alquanto clamorosa del capitano della Spagna Alvaro Morata e quel che è stato rimescolato da Conceicao per evitare lo sprofondo.

Per ora, il quarto posto e la Champions, coni suoi introiti, sono poco più che un miraggio nel deserto delle prestazioni (e forse anche delle idee) che ha destato una sollevazione senza pari nella tifoseria, allo stadio e sui social che non perdonano nulla, adesso. Il tempo è finito e anche le occasioni per porre rimedio sono in via di esaurimento.