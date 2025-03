Milan-Lazio, tifosi rossoneri furiosi: Tassotti per chiudere la stagione, ma il problema non è solo Conceicao

Ennesima serata amarissima per i supporter del Diavolo: fischi a Cardinale, Ibra, Furlani e Scaroni. E c'è chi chiede una rivoluzione totale su tutti i fronti.

Non c’è fine alla crisi del Milan. Contro la Lazio i rossoneri incassano la terza sconfitta consecutiva, al termine di una serata amarissima. Uno a due all’ultimo istante, su rigore segnato da Pedro, e zona Champions che si allontana ormai forse irrimediabilmente. Il tutto alla fine di un match giocato in un clima surreale, con gli ultras entrati in ritardo e poi autori di cori incessanti contro la proprietà: da Cardinale a Ibra, da Furlani al presidente Scaroni.

Milan, tifosi contro Conceicao: “Ma non è solo colpa sua”

Nella delusione generale forse gli strali meno vigorosi sono quelli rivolti all’allenatore. “Il Portogallo ha perso in casa, nonostante la presenza di Leao e Joao Felix e l’allenatore Conceicao”, un commento sarcastico che coinvolge le “strane” maglie sfoggiate dal Milan contro la Lazio. “Conceiciao”, il gioco di parole più gettonato su X. “Non ha senso per il Milan continuare con Conceicao”, sottolinea una tifosa. Un’altra invece azzarda un paragone: “Conceicao per il Milan è come Juric alla Roma”. E un altro fan suggerisce: “Conceicao pagherà sicuramente anche i sigari prestati da Ibrahimovic”.

Tassotti traghettatore? “Unico modo per salvare la dignità”

Il sogno, se così si può definire, è quello di un grande ex come traghettatore: Tassotti. “Per me non c’è che lui per provare almeno a salvare faccia e dignità”, scrive un tifoso. “Vogliamo bruciare pure lui?”, si chiede preoccupato un altro utente. “Ormai siamo fuori da tutto, che senso ha cambiare?”, un’altra domanda. “Ricordate che al peggio non c’è mai fine. Quindi almeno mettiamo in panchina uno che ha a cuore le sorti del Milan”. “Il problema è che al vertice della società non c’è nessuno che tenga a questo club”.

Critiche a Cardinale, Ibra e gli altri dirigenti: “Via subito”

A proposito di società, sono tanti i messaggi di contestazione. “Dobbiamo ringraziare la società e quegli incapaci che sono ancora là”. E ancora: “Ma dove vogliamo andare, ora voglio vedere quella piccola società cosa farà“. C’è chi si accontenta davvero di poco: “Ci siamo salvati…per quest’anno può bastare”. E chi incalza: “Ci vorrebbe un gesto di buon senso, scuse pubbliche e società messa in vendita a prezzo simbolico“.

Maignan, Theo e…Manganiello: i messaggi dopo Milan-Lazio

La partita persa nel finale finisce quasi in secondo piano: “Il solito Milan assente nel primo tempo e mediocre nel secondo”. Solite critiche per i big: “Rigore netto colpa di Maignan che ormai è frastornato”. Oppure: “Theo indisponente, Leao evanescente, Joao Felix inutile“. C’è pure chi se la prende con l’arbitro: “Altro arbitraggio assurdo, tre giorni dopo Bologna. Noi facciamo pena, ma la società non conta niente e chi ne paga le conseguenze siamo noi”. E anche: “Partita rubata anche stasera”. O ancora: “Il rigore c’era, è l’espulsione di Pavlovic che non sta in cielo né in terra”.