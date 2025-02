Milan, la maglia arlecchino con i nomi tra virgolette scatena il web: il retroscena e cosa vuol dire

Il significato della quarta maglia del Milan x Off-White: i dettagli della nuova divisa stagionale, presentata col Verona e che non piace ai tifosi

‘A Carnevale ogni scherzo vale’ ma i tifosi rossoneri restano infuriati per la presentazione della nuova quarta maglia stagionale, mostrata in occasione della partita di ieri contro il Verona. Questa maglia speciale è frutto della collaborazione tra lo sponsor tecnico Puma e il brand di streetwear Off-White, già noto per aver creato diverse collezioni per i rossoneri, tra cui le iconiche varsity jacket. I dettagli e la spiegazione delle peculiarità della nuova divisa stagionale del Milan che ha scatenato una bufera sul web.

Il design: colori e simboli della quarta maglia del Milan

La divisa mantiene il classico rosso e nero del Milan, ma introduce anche il verde e il giallo, i colori della bandiera panafricana. Questa scelta cromatica non è casuale: il kit è un tributo alla “black excellence” e al potere ispiratore dei sogni, valori centrali per il brand fondato da Virgil Abloh.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le virgolette: un segno distintivo

Uno degli elementi più particolari del design è l’uso delle virgolette per incorniciare i nomi dei giocatori sulla schiena e la scritta “DIAVOLI” sul logo del club. Questo dettaglio è un marchio di fabbrica di Off-White e riflette lo stile inconfondibile del compianto Virgil Abloh, designer che ha rivoluzionato la moda streetwear.

Il numero 63 e il richiamo alla storia

Sul colletto della maglia è stampato il numero “63”, anch’esso racchiuso tra virgolette. Questo elemento ha un duplice significato: celebra il 1963, anno in cui Cesare Maldini sollevò la prima Coppa dei Campioni nella storia del Milan, e richiama il celebre discorso “I have a dream” pronunciato da Martin Luther King nello stesso anno a Washington.

Clicca qui per le pagelle di Milan-Verona

I tifosi rossoneri bocciano la nuova quarta maglia

Sui social i tifosi rossoneri sono in rivolta totale per la presentazione della nuova quarta maglia: “La maglia del Milan l’ha disegnata Bob Marley, tra una canna e l’altra…” C’è poi chi scrive: “Ma per quale motivo i cognomi (e soprannomi) dei giocatori sono tra VIRGOLETTE in questa maglia?”

E ancora: “Comunque eccetto la 22/23 (quella di Kochè) la quarta maglia del Milan uno schifo orribile ogni anno.” C’è poi chi critica la scelta dei colori aggiuntivi: “Questa maglietta rossa sarebbe spettacolare e avrebbe anche un senso storico visto che il rosso è il colore predominante nel Milan ma perché inserire quella macchia di verde a bordo della maglia. Mah. Non mi dispiace come maglietta ma il verde messo così non ha senso.”

Non si placano gli animi sul web: “Maglia del Milan davvero orripilante: sembrava quella del Venezia caduta nel Canal Grande e ripescata il giorno dopo.” C’è poi chi scrive: “Nel caso di “Maignan” le virgolette sulla maglia ultimamente sembrano appropriate, qui ci regala un brivido lasciandosi sfuggire il pallone in area. Brrrr. (era il brivido)”

Per i tifosi rossoneri la maglia non è identitaria: “Ma perché il Milan gioca con la maglia del Venezia?”

E infine: “Sarò di parte, ma la maglia del Milan di stasera entra di diritto nella top five delle divise più brutte all-time viste in SerieA (compresa l’ormai leggendaria maglia Sprite dell’Inter, nobilitata solo per l’unico gol in Italia di Gabigol).”

Clicca qui per rivedere la moviola di Milan-Verona