Milan-Verona, moviola: mancano due espulsioni e due gialli, reclamati due rigori

La prova dell’arbitro Fourneau a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto romano ne ha ammoniti sette

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Milan-Verona ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera 46 gare, l’ultima in Lecce-Bologna, dove è apparso in ripresa. Vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro il fischietto romano.

I precedenti di Fourneau con Milan e Verona

Con lui in direzione di gara il Milan aveva ottenuto due vittorie e tre pareggi. Sei i precedenti con l’Hellas (4 pari e 2 vittorie scaligere)

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Massimi IV uomo, Meraviglia al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: 11’ Coppola, 16’ Musah, 21’ Niasse, 43’ Bradaric, 50’ Duda, 59’ Jimenez, 79’ Gimenez. Recupero: 2′ 1T, 4’ 2T.

Milan-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’ 11’ primo giallo per Coppola, reo di aver atterrato, per altro in ritardo, Gimenez. Al 16’ ammonito Musah, he ha fermato Kastanos in ripartenza. Poco dopo Niassé trattiene a metà campo Joao Feliz mentre il portoghese stava ripartendo verso la metà campo avversaria. Qui il giallo ci stava. Al 18′ Valentini sbarra la strada a Joao Felix in area sul cross di Sottil. Si lamenta il portoghese, l’arbitro lascia correre. Al 21’ però Niasse interviene in modo durissimo su Theo Hernandez, mentre il francese stava scaricando su Maignan. AMmonizione giusta, poteva essere la seconda.

Al 28′ intervento duro di Suslov su Joao Felix sulla trequarti. Nessun cartellino. Al 33′ segna Gimenez ma il messicano parte sul filo del fuorigioco. L’assistente alza la bandierina e il VAR conferma. Al 43’ giallo per Bradaric che trattiene Joao Felix mentre quest’ultimo cercava di ripartire in velocità. Ammonito al 50’ Duda per aver atterrato con un intervento in ritardo Joao Felix. Giusta la scelta di Fourneau. Corretto anche non dare rigore al Milan per un presunto tocco di mano di Dawidowicz.

Al 59’ Duda da un buffetto sulla nuca ad Alex Jimenez, che si gira e lo spinge. Giallo per lo spagnolo, nulla per il giocatore del Verona. Per lo slovacco sarebbe stata la seconda ammonizione, con conseguente espulsione. Ma il VAR, in casi, come questo, non ha la possibilità di intervenire per modificare la decisione di campo del direttore di gara. Al 62′ cade in area di rigore Leao, che reclama un rigore. Non c’è nulla per Fourneau. Al 63′ il bis: stavolta a reclamare il penalty è Joao Felix, che non vedendosi concedere il rigore si lamenta. Giallo al 79’ per Gimenez, per aver atterrato un avversario al limite della propria area. Dopo 4′ di recupero Milan-Verona finisce 1-0.

Per Marelli manca un rosso

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che trova l’errore di Forneuau sul mancato secondo giallo a Duda: «Il gesto di Duda non è bellissimo e antisportivo. L’arbitro avrebbe dovuto dargli la doppia ammonizione: il VAR non è potuto intervenire perché si tratta di ammonizione».